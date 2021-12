Erster Omikron-Fall an Wiener Schule bestätigt

Eltern empört über die neuen Regeln

Die neuen strengen Maßnahmen an Schulen sorgten zuletzt für große Empörung. Wie berichtet, wird schon bei einem positiven Fall der neuen Variante an der Schule die ganze Klasse für 14 Tage in Quarantäne geschickt, auch geimpfte oder genesene Kinder. Die harte Regelung, die Familien auch über Weihnachten treffen kann, sieht Zimmer-Isolation bzw. Maskenpflicht im Rest der Wohnung vor.



Was bei etlichen Lesern auf krone.at auf Unverständnis stieß. „Das sind völlig unrealistische Maßnahmen, das sorgt für Ärger und Frust“, meinte ein User. „Absolut unverhältnismäßig“, ein anderer. Darunter mischten sich aber auch zustimmende Kommentare, wie etwa: „Es sind Regeln für die Gesundheit und die müssen eingehalten werden.“