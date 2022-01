So entspannt genießt man in Wien den Neujahrstag

Gestern knallten noch Korken wie Knallkörper um die Wette, heute herrschen in Wien entspannte Ruhe (und wohl auch etwas Katerstimmung). „Krone“-Fotograf Peter Tomschi war für Sie in der Innenstadt unterwegs, um die Feiertagsstimmung für Sie einzufangen. Erzählen Sie uns in den Storykommentaren, wie Sie ins neue Jahr gerutscht sind und den 1. Jänner begehen!