Die besten Bilder und Videos: So feierte die Welt

Als Letztes rutschen die Howlandinseln ins neue Jahr

In vielen Ländern der Welt begann das neue Jahr früh: Als weltweit Erste - bereits um 11 Uhr mitteleuropäischer Zeit - rutschten die Südsee-Inseln Samoa und Kiribati ins neue Jahr. Eine Stunde später folgte Neuseeland. In anderen Ländern müssen sich die Menschen noch etwas gedulden: Teile Brasiliens und Argentinien können das neue Jahr erst um 4 Uhr MEZ begrüßen, um 6 Uhr folgt New York, um 9 Uhr Los Angeles und erst um 1 Uhr Honolulu in Hawaii. Bis 13 Uhr MEZ am 1. Januar dauert es, bis der ganze Globus ins neue Jahr gerutscht ist. Als Letztes sind die unbewohnten Eilande Bakerinsel und Howlandinsel im Pazifik dran.