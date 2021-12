2,5 Millionen Euro zu viel Miete bezahlt

Für AK-Experte Walter Rosifka ist die Causa jedenfalls „einer der größten Erfolge im Bereich des Wohnens“. Und so wandern insgesamt 2,5 Millionen Euro von der Erste Immobiliengesellschaft m.b.H. in die Geldbörsen von 3300 Mietern. Alles begann damit, dass einem Mieter eine erhebliche „Betriebskosten“-Nachzahlung ins Haus flatterte. Die Arbeiterkammer befand die Klauseln und andere Bestimmungen für rechtswidrig. Rosifka: „Eine Abmahnung des Unternehmens brachte nur teilweise den gewünschten Erfolg, also führten wir einen Verbandsprozess gegen das Unternehmen.“