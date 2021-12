Ohne Stadtstraße drohen noch teurere Mieten

Kein Wunder, dass mögliche Verzögerungen oder ein Aus des Projekts auch anderen Mitgliedern in der Stadtregierung Sorge bereiten würden. „Ohne die Umsetzung der nachhaltigen Stadtentwicklungsprojekte in der Donaustadt erhöht sich der Druck auf den Wohnungsmarkt in ganz Wien“, erklärt Vizebürgermeisterin Kathrin Gaál (SPÖ). Das Resultat wären steigende Mietpreise im privaten Sektor in der ganzen Stadt.