Zu wenig Geld für Miete, Strom oder Heizung?

Gerade in der kalten Jahreszeit freut man sich über ein wohlig warmes Heim. Doch nicht immer bleibt genügend Geld, um sich Miete, Strom- und Heizkosten leisten zu können. Auch in Wien bleiben deswegen viele Wohnungen im Winter kalt. Welche Erfahrungen haben Sie damit gemacht? Waren Sie schon einmal in der Situation, jeden Euro zweimal umdrehen zu müssen und nicht genügend Geld für Miete und Co. zu haben? Wir sind auf Ihre Erzählungen in den Kommentaren gespannt!