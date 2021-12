Letzter Umsatz-Turbo für Handel dringend nötig

Der Phase zwischen dem 24. und 31. Dezember kommt im Handel ein großes Gewicht zu. Und diesmal wird ein regelrechter Ansturm erwartet. „Wir erwirtschaften zehn Prozent des Weihnachtsumsatzes in dieser Zeit. Heuer kommt dazu, dass etwa 20 Prozent der versäumten Einkaufsgelegenheiten aufgrund des Lockdowns ebenfalls nun nachgeholt werden“, sagt Rainer Will, Geschäftsführer des Handelsverbands. Zudem wurden so viele Gutscheine wie noch nie verkauft.