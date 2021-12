Wirte-Frust: „Leute trauen sich nicht in Lokale“

„Erst abends füllten sich ein paar Tische“

In die „Wienerin“ beim Graben hingegen verirrte sich an Heiligabend kaum ein Gast. Auch am ersten Weihnachtstag lief das Geschäft schlecht: „Erst abends füllten sich ein paar Tische“, erzählt Mitarbeiter Navid Adham. Doch die Freude währte nur kurz. „Am 26. Dezember war wieder wenig los“, berichtet er. Was also im Advent an Umsatz durch den Lockdown und die damit verbundenen Absagen der Weihnachtsfeiern an Umsatz verloren wurde, konnte an den Feiertagen nicht einmal ansatzweise aufgeholt werden.