Sternsinger wieder unter Corona-Auflagen unterwegs

Wieder unter Corona-Auflagen - Maske, 3G-Nachweis, Sicherheitsabstand - überbringen die Sternsinger der Katholischen Jungschar Segenswünsche für das neue Jahr. Spenden für die Sternsinger unterstützen diesmal indigene Völker in Amazonien und ihren Kampf für den Erhalt des Regenwaldes. Auftakt der österreichweiten Sternsingeraktion ist am Montag, der erste Besuch gilt traditionsgemäß Kardinal Christoph Schönborn in Wien.