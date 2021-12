Coronavirus erlegt sogar den Bräuchen Regeln auf

2 G für Jugendliche ab 12

Denn am 28. Dezember, am Tag der Unschuldigen Kinder, dürfen Mädchen und Buben von Haus zu Haus gehen und die Erwachsenen mit Ruten schlagen, um damit Glück zu wünschen. Für Kinder bis 12 ist das ohne Einschränkung möglich, Jugendliche ab 12 müssen 2 G nachweisen, was eigentlich geimpft oder genesen bedeutet, in dem Fall gilt aber auch der Ninja-Pass aus der Schule, der ja einen Test bestätigt.