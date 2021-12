Raser war mit 150 km/h auf Landstraße unterwegs

Aufgrund viel zu hoher Geschwindigkeit wurde eine Streife am 25. Dezember gegen 22 Uhr im Stadtgebiet auf den Pkw eines 34-jährigen Linzers aufmerksam. Trotz der erlaubten 50 km/h fuhr der Mann fast doppelt so schnell, in einer 60er-Zone war er mit 95 km/h und bei erlaubten 70 km/h mit 110 km/h unterwegs.