„Der Herr Klaus, der geht auch zu Weihnachten aus“

„Ich muss ja Geld verdienen“

Auch in die Innenstadt haben sich am Christtag nicht die Massen verirrt - was aber am Wetter liegen könnte. Seit den Morgenstunden nieselte es, so mancher wollte wohl auch den ersten Weihnachtsfeiertag gemütlich oder im Kreis der Familie begehen. Die Ticketverkäufer am Opernring versuchen trotzdem ihr Glück: „Ich muss ja Geld verdienen“, sagt etwa Lui. Ein paar Touristinnen zeigen sich zumindest interessiert.