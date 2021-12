Rudi Anschober: Meine Wende in diesem Jahr

In einigen Tagen endet 2021. Für mich, liebe Leserinnen und Leser, war das ein Jahr der großen Veränderungen. Aber schauen wir zurück: Zuerst monatelanger harter Kampf gegen die Pandemie, der mir alles abverlangt hat. Sieben Tage die Woche und oft an die 20 Stunden am Tag. Im April hat mein Körper nicht mehr mitgemacht, zu hoher Blutdruck, hoher Zucker, Tinnitus, mir ist die Kraft ausgegangen. In normalen Zeiten wäre ein längerer Urlaub die Lösung, als oberster Krisenmanager der Pandemie geht das nicht. Ich habe daher mein Amt zurückgelegt, damit mein Nachfolger mit voller Kraft diesen Kampf fortsetzt.