Anschober fordert mehr Tempo gegen Omikron

Ein möglicher Omikron-Cluster in einer Wiener Schule und viele weitere Verdachtsfälle darauf - die neue Virusvariante scheint endgültig in Österreich angekommen zu sein. Am Dienstag forderte daher der frühere Gesundheitsminister Rudolf Anschober (Grüne) mehr Tempo, um die Verbreitung einzubremsen. Man dürfe nicht auf das hochschnellen der Infektionszahlen warten, so der Ex-Politiker.