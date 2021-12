Kommen wir so aus der Krise, Herr Anschober?

Arbeiten Sie mit dem Buch auch Ihre Zeit in der Politik auf?

Ja. Gerade in den letzten drei, vier Wochen, gab es sehr oft Situationen, die mich stark an den Herbst 2020 erinnert haben. An Entscheidungen, an Fehler, an unsere Verantwortung in so einer Krise. Es ist immer viel leichter, von außen zu urteilen und zu verurteilen als selbst vor Entscheidungsfindungen zu stehen. Deswegen bin ich mit öffentlichen Zurufen auch sehr vorsichtig.