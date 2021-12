Es ist Zeit, Danke zu sagen

Vielleicht ruft sich der eine oder andere in Zukunft dieses Linzer Weihnachtswunder in Erinnerung, bevor er seinem Hass freien Lauf lässt. Es ist an der Zeit, Danke zu sagen. Danke an alle Einsatzkräfte, die rund um die Uhr da sind, wenn wir in Not geraten. Die ihr Leben riskieren, um unseres zu retten