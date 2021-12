Polizist nach Rettung: „Wie in schlechtem Film“

Ein wahres Weihnachtswunder spielte sich in der Nacht auf den 24. Dezember in Linz ab! Eine 74-jährige Frau war mit ihrem Auto über eine vereiste Bootsrampe in die Donau gerutscht. Innerhalb von nur einer Minute waren Polizist Paul Seiry und ein Kollege vor Ort - die beiden sprangen sofort ins eiskalte Wasser, schwammen zum sinkenden Auto. Eine Rettungsaktion in letzter Sekunde ...