„Was für ein Dreck“ - Kern kontert jetzt Kogler

Vizekanzler nimmt SPÖ in die Pflicht

Vizekanzler Kogler erklärte nun im Interview mit der ORF-„ZiB 2“, dass die entsprechenden Chat-Nachrichten „in der Zeitfolge ihren Ursprung genommen haben, als noch eine Regierung unter Christian Kern und Hans Jörg Schelling gearbeitet hat“. Um dem Ganzen in Zukunft einen Riegel vorzuschieben, brauche es daher nun auch eine Kooperation der SPÖ, so Kogler.