Kogler: Amtsgeheimnis-Reform im ersten Halbjahr

Damit die Glaubwürdigkeit in die Politik wieder steigt, will Vizekanzler Werner Kogler (Grüne) nun für transparentere Parteifinanzen aufs Tempo drücken: Die Regelung für gläserne Parteikassen sei „so gut wie fertig“, in der ersten Jahreshälfte werde es „echte Ergebnisse“ geben, so Kogler. Die jüngst bekannt gewordenen Chats des Türkisen Thomas Schmid offenbaren für Kogler erneut „schauerliche und völlig inakzeptable Sittenbilder“.