Mit der Lokomotive in die „Stille Nacht“

Mathias Posch ist es gewohnt, an Weihnachten zu arbeiten. „Ich bin seit 20 Jahren Lokführer und sicher schon das zwölfte Mal an Heiligabend im Dienst. Es ist schon eine besondere Zeit“, zeigt sich der Lokführer in der Stille des Führerhauses nachdenklich. „Auf der einen Seite fahre ich an geschmückten Häusern vorbei, wo Familien zusammenkommen, und andererseits sehe ich an Bahnhöfen Obdachlose, die niemanden haben, mit denen sie Weihnachten feiern.“