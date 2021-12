Rückenschmerzen richtig „begreifen“

„Gerade am Bewegungsapparat wird immer häufiger moderne Bildgebung eingesetzt. Der Vorteil des Facharztes ist aber die Fähigkeit der manuellen Diagnostik - das ,Angreifen‘ des Patienten -, um den Befund einordnen zu können“, erläutert Univ.-Prof. Dr. Ronald Dorotka, Facharzt für Orthopädie und Orthopädische Chirurgie in Wien im Fachmedium „Ärzte Krone“. „Nicht jeder Knorpelschaden oder Einriss am Meniskus muss nämlich Beschwerden verursachen. Weniger als 20% aller Wirbelsäulenprobleme werden durch geschädigte Bandscheiben hervorgerufen.“