Spielsucht: Kostenlose, anonyme Beratung

Ist eine ambulante Beratung oder eher ein stationärer Aufenthalt in einer Klinik zu empfehlen?

Auch das kann man nicht pauschal sagen. Meist beginnt man mit einer ambulanten Behandlung, auf die eine stationäre folgen kann. Am Klagenfurter Magistrat bieten wir verschiedene ambulante Behandlungen an. Die Experten für stationäre Rundumbetreuung findet man in Treffen bei der Diakonie de La Tour.