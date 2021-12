Wie Spielsucht Menschen ins Unglück stürzen kann

Das „kleine“ Glücksspiel in Österreich teilen sich Admiral, Amatic, Fair Games und Casinos Austria. Trotzdem sei illegales Glücksspiel immer noch präsent, Sportwetten fallen hierzulande nicht einmal in den Bereich Glücksspiel: „Wir fordern daher eine Gesetzesänderung. Bis diese kommt, machen wir in Klagenfurt das ambulant, was die Experten der Diakonie de La Tour in Treffen stationär machen – wir tun unser Bestes, um Menschen von ihren (Spiel-)Süchten zu befreien!“