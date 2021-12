Slowene ließ sich gegen Geld für andere impfen

In Slowenien soll sich ein Mann auf eigenen Namen und auf den vierer weiterer Personen insgesamt sieben Mal gegen Corona impfen haben lassen. Beim achten Mal, bei dem es beim Versuch blieb, ist der Slowene aufgeflogen. Laut Medienberichten wurde er in U-Haft genommen. Die Polizei ermittelt nun gegen jene, die den Verdächtigen bezahlt haben, um ohne „Stich“ an ein gültiges Covid-Zertifikat zu kommen.