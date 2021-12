Fälscherring für Gesundheitspässe aufgeflogen

110.000 gefälschte Pässe im Umlauf

Insgesamt sind in Zusammenhang mit Fälschernetzwerken 100 Verdächtige in Gewahrsam, 400 Strafverfahren werden eingeleitet, sagte der französische Innenminister Gerald Darmanin am Donnerstag. Unter den Festgenommenen waren demnach sowohl Kunden als auch Verkäufer der gefälschten Gesundheitspässe. Nach Angaben des Ministeriums sind in Frankreich seit der Einführung des Systems im Sommer 110.000 gefälschte Gesundheitspässe im Umlauf.