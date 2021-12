Krankenpflegerin täuschte Impfungen vor: Festnahme

Eine Krankenpflegerin im italienischen Palermo täuschte Corona-Impfungen vor und kassierte pro Spritze 100 Euro. Wie aus Videoaufnahmen hervorgeht, spritzte die Frau das Vakzin in eine Binde und setzte die Spritze am Arm der Patienten an, ohne Flüssigkeit zu injizieren. Festgenommen wurden auch ein bekannter Impfgegner-Aktivist auf Sizilien sowie drei weitere Männer.