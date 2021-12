Mann erschießt Freund in Streit um „Diablo II“

Am Abend des 15. Dezember kochten die Emotionen dabei hoch. Laut einer eidesstattlichen Erklärung Spellmanns war Dickson wütend geworden, nachdem ein zufälliger Gamer das gemeinsame Spiel betreten und dem Trio ein wertvolles Beutestück weggeschnappt hatte. Dickson habe daraufhin angefangen, ihn anzuschreien, zu beschimpfen und zu verfluchen, so Spellmann, weil das gemeinsame Spiel nicht per Passwort geschützt worden war.