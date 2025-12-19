Feuer bei Ausflugsschiff „Mariandl“ auf der Donau

Auf dem Donauausflugsschiff „Mariandl“ ist es am Freitagnachmittag auf der Donau bei Krems zu einem Brand gekommen. An Bord befanden sich rund 25 Passagiere, die von den Einsatzkräften rasch in Sicherheit gebracht wurden. Nach Angaben des Roten Kreuzes wurde glücklicherweise niemand verletzt.