Feuer bei Ausflugsschiff „Mariandl“ auf der Donau

Auf dem Donauausflugsschiff „Mariandl“ ist es am Freitagnachmittag auf der Donau bei Krems zu einem Brand gekommen. An Bord befanden sich rund 25 Passagiere, die von den Einsatzkräften rasch in Sicherheit gebracht wurden. Nach Angaben des Roten Kreuzes wurde glücklicherweise niemand verletzt.
Nach dem Alarm rückte ein Großaufgebot an Rettungskräften und Feuerwehren aus der Umgebung aus. Dem Schiff gelang es, kurz darauf beim Anlegesteg vor dem Lokal „Wellenspiel“ anzulegen. Dort konnten sämtliche Passagiere das Ausflugsschiff unverletzt verlassen.
Ursache noch unklar
Die Einsatzkräfte sicherten die Brandstelle und kontrollierten das Schiff, um eine weitere Gefährdung auszuschließen. Zur genauen Ursache des Feuers sowie zu weiteren Details des Einsatzes lagen am Freitagabend noch keine Informationen vor. Die Ermittlungen dazu sind im Gange.
