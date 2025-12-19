Leo als Mädchen: Verlag trickste mit Gendertext

Der von der „Krone“ enthüllte Fall hatte in ganz Österreich hohe Wellen geschlagen – und eine Polit-Diskussion über Sinn und Unsinn von gendergerechtem Unterricht ausgelöst: In einem im ganzen Land verteilten Übungsbuch für Volksschüler wird die Geschichte von Leo erzählt, der plötzlich kein Bub mehr sein will: „Ich bin jetzt ein Mädchen!“ Und dafür muss er prompt auch seinen Kleiderschrank neu bestücken: „Ich habe kein einziges Kleid, nicht einmal einen Rock.“ Weg müssen aber nicht nur die Knabenhosen, sondern auch gleich der männliche Vorname: „Leo heiße ich nicht mehr.“ Stattdessen – Jennifer. Die Oma findet das „lieb“, der Opa wundert sich über den „Mädchennamen“.