Antikörper sind nicht einzige Waffe des Körpers

Körper setzt „Eliteeinheiten“ in Gang

„Das ist wie ein Flächenbombardement im ganzen Gebiet und hoffentlich schadet man dem Eindringling so gut es geht“, erklärt der Immunologe John Wherry von der University of Pennsylvania. Zugleich rufe der Körper „im Hauptquartier an, um Deine Eliteeinheiten in Gang zu setzen“.