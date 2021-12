Lebensmittelhandel gegen Omikron gewappnet

3G-Kontrollen und FFP2-Maskenpflicht

Je nach Unternehmensbereich wurden Stufenpläne erarbeitet, in denen auf Maßnahmen wie möglichst engmaschige 3G-Kontrollen, FFP2-Maskenpflicht, bei Bedarf auf Zugangsbeschränkungen für Kunden bestehen. Die Zugangsbeschränkungen wurden ja bereits durch die Einkaufswagen-Ausgabe geregelt. Zentralmitarbeiter machen Homeoffice wo immer es geht. Für Mitarbeiter in Geschäften werde in Wien „Alles Gurgelt“ genutzt. In der Logistik werden die Teams geteilt, für die Personalplanung in den Märkten sind Springer-Teams -also auch eine „mobile Eingreiftruppe“ - einsatzbereit.