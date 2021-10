Neuer Antikörper schützt gegen Corona-Varianten

Stoppt die Vermehrung des Erregers

Der Antikörper dockt an eine Stelle des Spike-Proteins (Bild unten rot) an, die nicht anfällig für Mutationen ist, wie das CHUV am Dienstag mitteilte. Er stoppt demnach den viralen Replikationszyklus und führt dadurch zur Eliminierung des Virus durch das Immunsystem.