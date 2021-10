Antikörpertests sagen nichts über Schutz aus

Nun stellt das Gesundheitsministerium in einem Brief an die Ärztekammern klar, dass man von möglichen Test-Empfehlungen absehen soll. Die Tests als Entscheidungshilfe, ob eine Impfung notwendig ist, „sind laut Empfehlungen des Nationalen Impfgremiums weder sinnvoll noch empfohlen“, heißt es in dem Brief, der der „Krone“ vorliegt. Denn: „Es ist noch kein Schutzkorrelat definiert und somit nicht bekannt, welche Antikörper- bzw. Titerhöhe notwendig ist, damit ein sicherer Schutz gegeben ist.“