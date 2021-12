Weihnachtskolumne von Ombudsfrau Barbara Stöckl

Der Evangelist Matthäus erzählt uns von den Sterndeutern. Sie sahen einen Stern aufgehen. Vermutlich handelte es sich dabei um eine außergewöhnliche Bewegung am Firmament. Nicht verwunderlich, wenn sie diese Meteoritenbewegung mit großer Verängstigung wahrgenommen hätten! Doch anstatt Weltuntergangstheorien anzustellen, erkannten sie das Zeichen. Die Weihnachtsgeschichte schildert eine radikale Veränderung in einer unsicheren Zeit. Die Hirten waren es und die Weisen, die offen dafür waren, die Zeichen in einem göttlichen Sinn zu deuten.