Polaschek: „Schule sollte vor Ort stattfinden“

Trotz der rasanten Verbreitung der Omikron-Variante des Coronavirus hat es Bildungsminister Martin Polaschek am Dienstag als oberstes Ziel bezeichnet, die Schulen in der aktuellen Phase der Pandemie offenzuhalten. „Schule sollte vor Ort stattfinden“, betonte er im Interview mit dem Sender Puls 24 (siehe Video oben). Zudem befürworte er ein Corona-Impfangebot an Schulen.