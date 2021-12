Regeln bleiben bis Weihnachten, 7.1. für alle frei

Schulstart erst wieder am 10. Jänner

Um das Testen zu vereinfachen, wird der Unterricht in Abstimmung mit den Bildungsdirektionen nach den Ferien auch nicht am Freitag (7. Jänner) wieder beginnen, sondern bundesweit erst wieder am 10. Jänner. Viele Bundesländer haben diesen Tag ohnehin bereits freigegeben, auch in den restlichen Ländern haben viele Schulen bereits einen schulautonomen freien Tag vorgesehen. Nach den Ferien wird dann der Unterricht erneut mit einer Sicherheitsphase aufgenommen - auch geimpfte Schüler müssen also testen.