Covid-Bekämpfung „oberste Priorität“ für Polaschek

Indes muss an der Uni Graz ein Nachfolger für den am 22. November 1965 geborenen Polaschek gefunden werden. Vorerst übernimmt dort Vizerektor Peter Riedler als erster Stellvertreter des Rektors interimistisch die Amtsgeschäfte. Der Rektorsposten muss laut Universitätsgesetz innerhalb von drei Monaten ausgeschrieben werden. Das gesamte Prozedere, in dem Unirat und Senat mitzureden haben, kann sich aber bis in den Sommer hinziehen. Die Amtszeit Polascheks wäre bis Ende September 2023 gelaufen.