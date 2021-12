Die Nacht der Nächte!

Wir teilen die Zeit nach ihr ein. Vor Christus. Nach Christus. Wir heißen uns Christen. Nach dem Kindlein im Stall. Wir feiern die Geburt des Kindleins. In der stillen, der Heiligen Nacht. In der Weihnacht. In zwei Tagen trotz Pandemie, Verzweiflung, Lockdown, Omikron, Tod und Masken. Die Weihnacht macht uns stark. Die Weihnacht tröstet uns. Die Weihnacht hilft uns. Die Weihnacht ist unser Schwert und Schild gegen die Pandemie. Die Weihnacht ist das Licht Jesu Christi in das Dunkel, in die Finsternis der Pandemie.