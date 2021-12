Weihnachten: Omikron beschert düstere Aussichten

Omikron greift um sich: 4691 bestätigte Fälle aus mindestens 28 Ländern gab es bisher in der EU bzw. dem EU-Wirtschaftsraum EWR. Am meisten vorerst in Norwegen und Dänemark. Die Daten zeigen auch: Die ersten Infektionen mit der Variante waren reiseassoziiert, die Form hatte sich vom Süden Afrikas aus ausgebreitet. Mittlerweile liegen die Infektionsquellen zunehmend eindeutig in Europa.