Omikron: Kommt jetzt das Corona-Chaos?

Katia Wagner am Mittwoch um 20.15 auf Krone TV

Was Omikron so gefährlich macht: laut Experten verbreitet sich Omikron viel schneller als erwartet. Auch geimpfte und genesene Menschen sind weniger gut geschützt. Können uns all diese Faktoren im neuen Jahr wieder in ein Corona-Chaos stürzen? Darüber diskutiert Katia Wagner mit ihren Gästen am Mittwoch um 20.15 auf krone.tv. Reden auch Sie mit und schalten Sie ein!