Orban: „Ändern nichts am Grenzschutzsystem“

„Die Regierung hat beschlossen, dass wir nichts am Grenzschutzsystem ändern werden“, sagte Orban am Dienstag auf einer Pressekonferenz. Die bestehenden Regelungen blieben erhalten, auch wenn das EU-Gericht Änderungen angeordnet habe. Der rechtskonservative Regierungschef stellte auch klar, dass für ihn in der Frage des Asylrechts der ungarische Verfassungsgerichtshof „das letzte Wort hat“.