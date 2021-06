Orban will Migration für zwei Jahre ganz verbieten

Ungarns Ministerpräsident Viktor Orban will jede Art von Migration für zwei Jahre verbieten. „Migranten-Armeen trommeln an alle Türen Europas“, sagte der rechtsnationale Politiker am Freitag im staatlichen Rundfunk. Die Migration sei aber in Zeiten der Corona-Pandemie besonders gefährlich, weswegen er vorschlage, „dass man zwei Jahre lang keinerlei Migration erlaubt“.