EuGH verurteilt Ungarn erneut wegen Asylpolitik

Der Europäische Gerichtshof (EuGH) hat Ungarn am Donnerstag in einem Vertragsverletzungsverfahren der EU-Kommission erneut wegen seiner Asylpolitik verurteilt. Insbesondere ging es um die Transitzonen, in denen die Asylwerber bis vor Kurzem ausschließlich ihre Asylanträge stellen konnten. Allerdings hatte Ungarn bereits im Mai diese „Wartebereiche“ an der serbisch-ungarischen Grenze wegen eines früheren EuGH-Urteils geschlossen.