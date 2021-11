„Nehmt sie“: Orban bietet „Flüchtlingskorridor“ an

Der ungarische Ministerpräsident Viktor Orban hat dem Westen Europas in einem Rundfunkinterview „angeboten“, für Migranten Korridore durch sein Land zu öffnen, wenn dies erwünscht sei. „Wenn ihr sie braucht, nehmt sie“, so der Regierungschef, der es Flüchtlingen so gut wie unmöglich gemacht hat, in Ungarn um Asyl anzusuchen. Weiters meinte Orban, dass die verschiedenen Coronavirus-Varianten von Migranten eingeschleppt würden. Belege legte er dafür nicht vor.