Mehr als 600 Flüchtlinge in nur einer Woche

Kein Ende der Flüchtlingsaufgriffe in Sicht! Bereits seit Wochen steigen die Zahlen massiv an. In der Vorwoche erreichte die Zahl der Aufgriffe im Burgenland einen neuen Höchststand: 607 Migranten in nur sieben Tagen. Tendenz: Weiter steigend. Bei Stoob Süd musste am Wochenende sogar eine Notaufnahmestelle eingerichtet werden. Nicht nur das Mittelburgenland, sondern auch Schattendorf ist derzeit ein Hotspot. Täglich bewegen sich viele Migranten in der Gemeinde, was für Unmut und Verunsicherung unter der Bevölkerung sorgt.