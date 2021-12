Erleichterung über Freitest-Option bei Omikron

Nach der Empörung vieler Eltern aufgrund der 14-Tage-Quarantäne ohne Freitestmöglichkeit bei nur einem Omikron-Fall in Schulklassen ist die Erleichterung, dass die Regeln am Sonntag vom Gesundheitsminister gelockert wurden, groß. „In der Klasse meiner Tochter wären sonst rund die Hälfte der Kinder diese Woche nicht mehr in die Schule gekommen. Keiner wollte Weihnachten und die Ferien in Quarantäne hocken“, erzählt die Mutter einer Elfjährigen, die in Wien-Mariahilf ein Gymnasium besucht.