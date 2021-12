Hanno Settele: Angst vor Quarantäne zu Weihnachten

„Nein. Nicht mit mir. Wir werden Omikron dadurch nicht aufhalten. Eh klar. Aber einladen muss ich es auch nicht unbedingt. Kind bleibt daheim. Catch me if you can.“ Der ORF-Journalist Hanno Settele teilt gerade das Schicksal vieler Eltern, die entscheiden müssen, ob sie ihre Kinder in die Schule schicken oder nicht. Das Damoklesschwert der beinharten Wiener Omikron-Quarantäne, aus der auch geimpfte Schüler nicht rauskommen, hängt nur wenige Tage vor Weihnachten über Eltern und Kindern.