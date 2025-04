In schwierigen Situationen richtig reagieren

„Wir wollen den Kindern eine optimistische Grundhaltung mitgeben und ihnen das Bewusstsein vermitteln, dass sie ihr Schicksal in der Hand haben“, sagt Projektleiterin Katharina Kubizek. Auch wenn am Anfang die Coolness der Teilnehmer im Alter zwischen 6 und 14 Jahren noch hervorsticht, lassen sie sich schnell auf die Rollen- und Achtsamkeitsspiele ein. Kochen, Sport oder Ausflüge stehen ebenso am Programm.