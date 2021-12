Israel: Das Ende des Tourismus?

Die Regierung erklärt offen, dass die Tourismusindustrie „geopfert“ werden könnte. Finanzminister Avigdor Lieberman will den Leidtragenden auch noch die staatliche Unterstützung streichen: „Wir können nicht wie die vorherige Regierung sein und einfach Geld an jeden verteilen, der seine Hand hebt. Jemand muss es sagen: Reiseveranstalter und Reiseleiter sollten ihren Beruf wechseln.“ Dafür möchte die Regierung jetzt sogar umgerechnet bis zu 8500 Euro pro Person an Umschulungszuschuss bezahlen.