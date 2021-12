Spurensuche: Gasthäuser verleihen Mödling Leben

Legendäre Wirtedynastien

Drei Jahre lang hat sich König auf Spurensuche nach legendären Wirtedynastien und ihren bis heute bekannten Häusern, aber auch längst vergessenen Gastwirtschaften begeben. Gestöbert hat er in Chroniken, behördlichen Registern und Archiven der Lokalzeitungen, die in bildhaften Worten über Zechprellereien und Raufhändeln in Mödlinger Beiseln berichteten. 129 Gaststätten – von A wie Admiral Tegetthoff bis Z wie Zwei Raben – listet König in dem mit historischen Ansichten reich bebilderten Buch (Edition Winkler Hermaden) auf. Nach einem kurzen, prägnanten Exkurs in die allgemeine Geschichte der Gastronomie, nimmt Gebhard König die Leser mit auf Streifzüge durch die Lokale in der Altstadt, im Norden und Süden Mödlings sowie in der Schöffelstadt. Nicht vergessen werden einstige Kuranstalten mit ihren gastronomischen Angeboten und natürlich die Ausflugslokale auf dem Anninger.